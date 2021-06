AA Gent plukt goalgetter Gianni Bruno weg bij Zulte Waregem

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar is nu ook officieel. AA Gent haalt Gianni Bruno binnen, de 29-jarige spits van Zulte Waregem. Bruno heeft een topseizoen achter de rug bij Essevee. De Belg was er goed voor maar liefst 20 doelpunten en 5 assists.

Bruno komt uit de jeugdopleiding van Lille en brak er in 2011 door in het eerste elftal. Na heel wat uitleenbeurten aan Franse ploegen, en een passage bij Samara in Rusland, belandde hij in 2017 in België, bij Cercle Brugge.

Bruno streek in 2019 neer in Waregem en scoorde er 29 competitiedoelpunten in twee seizoenen. De goalgetter maakt nu dus de opstap naar Gent, waar hij het mogelijke vertrek van Roman Jaremtsjoek moet opvangen. Hij tekent er voor 3 jaar, de prijs zou zo'n 2 miljoen euro bedragen.

Op de sociale media van Gent reageert Bruno al in het kort op zijn transfer. "Ik ben heel gelukkig om bij deze historische club te tekenen. Ik kan niet wachten om dit avontuur bij de Buffalo's te beginnen."