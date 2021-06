MVP Jokic doet z'n best, maar Phoenix smeert Denver 2e verlies aan

Zes spelers van Phoenix, dat in de vorige ronde titelverdediger Lakers wipte en de 1e match tegen Denver met 88-79 won, scoorden 10 of meer punten. Met Chris Paul op z'n 36e als uitblinker: de point guard was goed voor 15 assists en 17 punten. Zijn schouderprobleem van de 1e ronde lijkt verdwenen.

Ook Devin Booker (18 ptn, 10 rbs, Deandre Ayton (15 ptn, 10 rbs) en Mikal Bridges (16 ptn) zorgden mee voor een 5e opeenvolgende zege voor de Suns.

In het andere kamp kon Jokic het niet alleen. Denver-coach Michael Malone sprak van een "beschamende vertoning": "We kwamen het veld op met onze hoofden naar beneden. De thuisfans riepen "Suns in four!" en als we spelen zoals we nu speelden, zal het inderdaad snel afgelopen zijn."

De 3e match staat morgen op het menu in Denver. Wie 4 keer wint, stoot door naar de conferencefinale tegen de LA Clippers of Utah Jazz.