NBA: zeges voor Utah en Philadelphia, Jokic krijgt de MVP-trofee

Toch werd het nog spannend na een fel slotoffensief van de LA Clippers, maar de driepunter die voor verlengingen had kunnen zorgen, werd afgeblokt door Rudy Gobert. Donovan Mitchell was de topschutter van Utah met 45 punten, waarvan 32 in de 2e helft.

Thuisploeg Utah, de nummer 1 van de reguliere competitie, had wat tijd nodig om op gang te komen en moest tegen de Clippers een achterstand van 14 punten goedmaken. In het 4e kwart stoomde de Jazz zelf naar een voorsprong van 10 punten.

De LA Clippers moesten in de 1e ronde van de play-offs 7 wedstrijden spelen tegen Dallas en namen dat matchritme mee in de eerste confrontatie met Utah.

Embiid dirigeert Philadelphia naar winst

Joel Embiid was, ondanks twijfels over zijn gehavende knie, de katalysator van de overwinning met 40 punten en 13 rebounds. Invaller Shake Milton zorgde voor een flinke impuls vanaf de bank, met 14 punten in evenveel minuten. Bij de Hawks was Trae Young goed voor 21 punten en 11 assists.

In de Eastern Conference staat het weer gelijk in de serie tussen Philadelphia en Atlanta. De Hawks hadden de 1e wedstrijd verrassend gewonnen, maar afgelopen nacht hielden de 76ers de zege thuis: 118-102.

Denver-speler Nikola Jokic is de MVP

Nog in de NBA is Nikola Jokic verkozen tot MVP, de meest waardevolle speler van het reguliere seizoen. De center van de Denver Nuggets speelde alle 72 wedstrijden en was daarin goed voor een gemiddelde van 26,4 punten, 10,8 rebounds en 8,3 assists per wedstrijd.

Jokic is de eerste speler van Denver die uitgeroepen wordt tot MVP. In de stemming werd hij 91 keer van de 101 op de 1e plaats gezet. Joel Embiid eindigde als tweede, Stephen Curry als derde. Giannis Antetokounmpo, de MVP van de voorbije twee seizoenen, werd dit keer 4e.

De 26-jarige Nikola Jokic is bezig aan zijn 6e seizoen in de NBA. De Serviër werd in 2014 pas als 41e gekozen in de draft. Daarmee is hij de laagst geklasseerde draft pick in de geschiedenis die MVP is. "Dit had ik niet kunnen bereiken zonder mijn ploegmaats", reageerde Jokic bescheiden.