Jean-Marie Pfaff: "Wij kregen 150.000 frank, nu is alles beter"

"De tijden zijn veranderd. Spelers zetten nu een koptelefoon op, zijn aan het bellen om een interview te ontwijken, maar ik neem niemand iets kwalijk. Het is allemaal beter geworden dan vroeger. Vroeger waren we op onszelf aangewezen."

Topvoetballers verdienen nu schatten. Het steekt Pfaffs ogen niet uit. "Neen, zeker niet. Als ze dat nu betalen, waarom zou je het dan als voetballer niet aanemen? Kevin De Bruyne is een toffe jongen, Eden Hazard is een goeie jongen..."

"Met de middelen die wij destijds hadden en de wetenschap dat we financieel zo goed als voor niks speelden, was die EK-finale dus een verrassing. Voor de finale kregen we 150.000 frank (een kleine 4.000 euro, red). Als wij een truitje weggaven aan de fans, moesten we dat zelf betalen."

"Dat was een voor België onverwachte finale. Wij hadden goeie spelers, we waren winnaars en hadden een een goeie mentaliteit, met een goeie coach erbij. Voor de nationale ploeg spelen was een eer. De Belgische fans verrassen en plezier bezorgen, daar was het ons om te doen."

Jean-Marie Pfaff is een ervaringsdeskundige. In 1980 speelde de intussen 67-jarige El Sympatico zelf een EK-finale, weliswaar verloren van Duitsland.

Voor de EK-finale kregen we 150.000 frank (een kleine 4.000 euro, red). Als wij een truitje weggaven aan de fans, moesten we dat zelf betalen. Nu is alles beter geworden.

"België kan iedereen aan"

Hoe schat Jean-Marie Pfaff de EK-kansen van België in? "Ik verwacht dat de ploeg klaar is tegen de eerste EK-match. Er zijn wel wat vraagtekens, met De Bruyne, Hazard en Witsel, maar daar zijn we op voorbereid."

"Onze eerste ronde is heel gemakkelijk. We zullen het ticket voor de 1/8e finales halen zonder onze misschien beste spelers. Er is maar één moeilijke match in de groepsfase en dat is Denemarken. Tegen Finland en Rusland verwacht ik geen problemen."



"In de 1/8e finales zullen de spelers die uit blessure terugkeren er wel staan en dan kan België iedereen aan. Maar makkelijk wordt het zeker niet, met toplanden als Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, Portugal... Het zal aankomen op details."



Met onder anderen Thibaut Courtois en Simon Mignolet beschikt Pfaff over meer dan waardige opvolgers.



"We hebben topkeepers. Of ze beter zijn dan ik? Ach, daar spreek ik me niet over uit. Zij doen hun best, ik heb mijn best gedaan."





"Ik heb het geluk gehad voor Bayern München te kunnen spelen, maar Thibaut Courtois en Simon Mignolet spelen of hebben gespeeld bij topclubs als Real Madrid en Liverpool. Ze doen het heel goed. Ik ben trots op onze keepers. Ik leef met hen mee en sta achter hen."