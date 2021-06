Titelverdediger LA Lakers op rand van uitschakeling na pak rammel in Phoenix

De LA Lakers misten in Phoenix Anthony Davis, die in de vorige wedstrijd uitviel met een liesblessure. Zonder Davis bleek de titelverdediger een vogel voor de kat op bezoek bij de Phoenix Suns, die vooruitgestuwd werden door een enthousiast thuispubliek.

De wedstrijd was bij de rust al beslist. De Lakers trokken naar de kleedkamer met een achterstand van 30 punten, het grootste verschil voor de club bij de rust in meer dan twee decennia. In de 2e helft kwam bij beide teams vooral de tweede garnituur in actie. Eindstand: 115-85, waarmee Phoenix een 3-2-voorsprong neemt in de serie.

Bij de Suns was Devin Booker de topschutter met 30 punten. Lakers-ster LeBron James was goed voor 24 punten. Enig minpunt voor Phoenix: spelverdeler Chris Paul kreeg in de 2e helft opnieuw een tik op zijn al geblesseerde schouder en verliet daarna met een pijnlijke grimas het veld.