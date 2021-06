Oostende of Bergen pakt basketbaltitel: "Oostende lijkt gemaakt voor finales"

Een stukje geschiedenis... Terug naar het jaar 2000

Bergen beschikt maar over 7 volwaardige spelers, te weinig voor succes?

Ook dit jaar zijn de kustboys de grote favoriet voor de titel. Na een – voor Oostende – moeilijk seizoen, met talrijke blessures en coronapositieve spelers, lijkt het team net op tijd naar de beste vorm te groeien.



Charleroi en een gehavend Limburg United werden in de play-offs van het

terrein geveegd. Na bijna een week rust zijn de troepen van Gjergja klaar voor het finaleduel met Bergen.

Het Waalse team is een verdiende finalist. Na een prima Europese campagne kampte het in de reguliere competitie lange tijd met Oostende voor de koppositie, in de halve finale van de play-offs was het duidelijk sterker dan de Antwerp Giants.

Maar het team beschikt slechts over 7 volwaardige spelers. In een slopende reeks wedstrijden lijkt dat te weinig voor succes in de finale.

Bergen trekt al jarenlang sterke Amerikanen aan, maar er is geen toegevoegde waarde van Belgische spelers. Omdat het in een goed play-offritme zit, zou het de eerste of tweede wedstrijd kunnen winnen, maar vanaf wedstrijd 3 zal het team van de Bosnische coach Vedran Bosnic het zwaar te verduren krijgen.

