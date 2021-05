Play-offs: Bergen wordt de uitdager van Oostende in de finale

22:29 22 uur 29. Bergen bekampt Oostende in de finale. Bergen wordt de uitdager van Oostende in de play-offs van onze basketbalcompetitie. Bergen won de beslissende match tegen de Antwerp Giants met 86-76. In de belle stonden de bordjes na het derde kwart gelijk, maar Bergen beschikte over het beste eindschot. Vanaf donderdag probeert Bergen Oostende van een 10e titel op een rij te houden. De titelverdediger begint met het thuisvoordeel. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. . Bergen bekampt Oostende in de finale Bergen wordt de uitdager van Oostende in de play-offs van onze basketbalcompetitie. Bergen won de beslissende match tegen de Antwerp Giants met 86-76. In de belle stonden de bordjes na het derde kwart gelijk, maar Bergen beschikte over het beste eindschot. Vanaf donderdag probeert Bergen Oostende van een 10e titel op een rij te houden. De titelverdediger begint met het thuisvoordeel. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen.

22:28 22 uur 28. Bergen - Antwerp Giants: 86-76. Quarters: 18-15, 22-21, 16-20, 30-20 Topschutter Bergen: Smith 22 punten Topschutter Antwerp Giants: Kesteloot 18 punten . Bergen - Antwerp Giants: 86-76 Quarters: 18-15, 22-21, 16-20, 30-20 Topschutter Bergen: Smith 22 punten Topschutter Antwerp Giants: Kesteloot 18 punten

22:45 22 uur 45. Verslag van Antwerp Giants - Bergen. Verslag van Antwerp Giants - Bergen

22:41 22 uur 41. Giants geven zich niet gewonnen. De Antwerp Giants hebben een 3e match afgedwongen in de halve finales. Het team kwam vanaf minuut 1 op voorsprong tegen Bergen en gaf de bonus niet meer uit handen. In het 4e kwart kwamen de bezoekers nog terug tot 78-74, maar na vrijworpen van topschutter Sterling Gibbs (22 punten) was de wedstrijd gespeeld. Maandag zien Antwerp en Bergen mekaar opnieuw. Wie wint, daagt titelverdediger Oostende uit in de finale.

In het 4e kwart kwamen de bezoekers nog terug tot 78-74, maar na vrijworpen van topschutter Sterling Gibbs (22 punten) was de wedstrijd gespeeld.

Maandag zien Antwerp en Bergen mekaar opnieuw. Wie wint, daagt titelverdediger Oostende uit in de finale.

22:39 22 uur 39. Antwerp Giants - Bergen 86-74 (rust: 36-33). Quarters: 24-17, 22-16, 17-19, 23-22 Topschutters Antwerp Giants: Gibbs 22, Cofer 19, Bigby-Williams 12 Topschutters Bergen: Spencer 17, Durham 15, Smith 14 . Antwerp Giants - Bergen 86-74 (rust: 36-33) Quarters: 24-17, 22-16, 17-19, 23-22

Topschutters Antwerp Giants: Gibbs 22, Cofer 19, Bigby-Williams 12

Topschutters Bergen: Spencer 17, Durham 15, Smith 14

22:38 22 uur 38. Vrenz Bleijenbergh en de Antwerp Giants mogen zich opmaken voor nog minstens één wedstrijd.

22:11 22 uur 11. Vincent Kesteloot (Antwerp Giants) in actie.

22:46 22 uur 46. Verslag van Limburg United - Oostende. Verslag van Limburg United - Oostende

22:45 22 uur 45. Oostende plaatst zich als eerste voor finale. Landskampioen Oostende heeft zich vrijdagavond in Hasselt als eerste geplaatst voor de finale. Na de heenwedstrijd wonnen ze ook de terugwedstrijd, met 60-87 van Limburg United. Het was Oostende dat het beste aan de partij begon. De kustploeg stond 17-21 voor na het eerste kwart. Limburg United zakte, ondanks een sterke Dedroog, weg in het tweede kwart. Oostende diepte nadien de kloof uit en na de rust walste Oostende over de Limburgers. Onder leiding van een sterke Schwartz domineerde de landskampioen het spel. Oostende haalt zo opnieuw de play-off-finale. Morgen spelen Antwerp en Bergen nog tegen elkaar in de andere halve finale. Quarters: 17-21, 23-30, 7-25, 13-11 Topschutters Limburg: Dedroog 17, Mitchell 14, Desiron 10 Topschutters Oostende: Van der Vuurst 15, Sylla 14, Schwartz 13

Topschutters Limburg: Dedroog 17, Mitchell 14, Desiron 10 Topschutters Oostende: Van der Vuurst 15, Sylla 14, Schwartz 13

23:08 23 uur 08. Verslag van Bergen - Antwerp Giants. Verslag van Bergen - Antwerp Giants

22:06 22 uur 06. Bergen legt Antwerp Giants over de knie. Bergen heeft zijn eerste wedstrijd in de halve finales probleemloos gewonnen. De nummer 2 van de reguliere competitie was in eigen huis een maatje te groot voor de Antwerp Giants, die na een slap tweede quarter nooit meer echt een vuist konden maken: 75-64. Zaterdag staat de tweede wedstrijd tussen Bergen en de Giants op het programma, dit keer in Antwerpen. Wie als eerste twee keer wint, stoot door naar de finale. Quarters: 15-16, 23-8, 16-19, 21-21 Topschutters Bergen: Spencer 18, Lambot 13, Penava 13 Topschutters Antwerp: Dudzinski 21, Gibbs 15, Bigby-Williams en Branch 8

Zaterdag staat de tweede wedstrijd tussen Bergen en de Giants op het programma, dit keer in Antwerpen. Wie als eerste twee keer wint, stoot door naar de finale.

Quarters: 15-16, 23-8, 16-19, 21-21

Topschutters Bergen: Spencer 18, Lambot 13, Penava 13 Topschutters Antwerp: Dudzinski 21, Gibbs 15, Bigby-Williams en Branch 8

22:12 22 uur 12. Verslag van Oostende - Limburg United. Verslag van Oostende - Limburg United

22:10 22 uur 10. Oostende veel te sterk voor Limburg. Het ziet ernaar uit dat Oostende, dat al sinds 2012 onafgebroken kampioen is, toch weer om de titel zal mogen strijden straks. Limburg United was in duel 1 van de halve finales in ieder geval geen partij. Limburg had zich in het weekend ietwat verrassend geplaatst voor die halve finales ten koste van Aalst. Dat had duidelijk krachten gekost. Het eerste kwart was nog voor Limburg, maar daarna nam Oostende het over, onder meer met een 31-14-kwart. Uiteindelijk kreeg Limburg net geen 30 punten aan de broek. Vrijdag is al de terugmatch.

Limburg had zich in het weekend ietwat verrassend geplaatst voor die halve finales ten koste van Aalst. Dat had duidelijk krachten gekost. Het eerste kwart was nog voor Limburg, maar daarna nam Oostende het over, onder meer met een 31-14-kwart. Uiteindelijk kreeg Limburg net geen 30 punten aan de broek.



Vrijdag is al de terugmatch.

22:03 22 uur 03. Oostende-Limburg United 84-55. Quarters: 18-21, 31-14, 22-10, 13-10 Topschutters Oostende: Naki 17, Mwema 16, Gilmore 10 Topschutters Limburg: Desiron 20, Mukubu 12, Mitchell 6 . Oostende-Limburg United 84-55

Quarters: 18-21, 31-14, 22-10, 13-10

Topschutters Oostende: Naki 17, Mwema 16, Gilmore 10

Topschutters Limburg: Desiron 20, Mukubu 12, Mitchell 6





