MotoGP opgeschrikt door zware crash tijdens kwalificaties in Moto3

De kwalificaties voor de GP van Italië zijn vroegtijdig stopgezet na een zware crash in de Moto3-klasse. Op het circuit van Mugello kwam de 19-jarige Zwitser Jason Dupasquier ten val, waarna hij werd geraakt door een andere rijder. Dupasquier werd met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, over zijn toestand is momenteel nog niets bekend.