Greet Minnen loot meteen Petra Kvitova in eerste ronde Roland Garros

De 23-jarige Minnen plaatste zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel op Roland Garros. Morgen staat het duel met Kvitova als tweede wedstrijd op het programma op de Court Suzanne Lenglen.



Het wordt de derde onderlinge confrontatie tussen Minnen en Kvitova, de tweede op gravel. Kvitova won eerder op gemalen baksteen in Stuttgart in 2019. Begin dit jaar was de Tsjechische op de Australian Open (hardcourt) ook de beste.

Petra Kvitova haalde tot twee keer toe de halve finales op Roland Garros (in 2012 en 2020). Ze wist ook al twee keer Wimbledon (in 2011 en 2014) te winnen. Op de Australian Open haalde ze in 2019 dan weer de finale.

Minnen is de enige Belgische die morgen al in actie komt op de openingsdag van Roland Garros. De Japanse Naomi Osaka (WTA-2) start ook tegen de Roemeense Patricia Maria Tig (WTA-63). Dat is het eerste duel op de Court Philippe Chartrier.

De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-4) speelt na het duel Minnen-Kvitova op de Court Suzanne Lenglen tegen de Kroatische kwalificatiespeelster Ana Konjuh (WTA-144).