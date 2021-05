Christophe Vandegoor over opgave Evenepoel: "Zeer terechte beslissing"

"Ze hadden nog één hoop na de rustdag en dat was misschien om voor een ritoverwinning te gaan. Die van morgen bijvoorbeeld of de tijdrit zondag. Maar het heeft absoluut geen zin meer. Ik denk dat dit een zeer terechte beslissing is."

Remco Evenepoel kwam gisteren in de 17e etappe van de Ronde van Italië ten val in een afdaling. Na een controle in het ziekenhuis stapt hij nu uit de Giro.

"Niet verwonderlijk dat hij niet de grootste stuurmanscapaciteit heeft"

"De meeste andere renners doen dit vanaf hun zeven of acht jaar. Je loopt daar tegen een aantal jaren achterstand aan. Dat is moeilijk om goed te maken."

"In deze Ronde van Italië hebben we vooral gezien op die grindwegen in Toscane dat hij toch ietsje banger op de fiets zat en niet de grote stuurmanskunst heeft. Dat klopt en dat is ook niet verwonderlijk."

Na zijn val in Lombardije werden de stuurmanscapaciteiten van Evenepoel al eens in vraag gesteld. Ook na de grindrit en zijn val gisteren komt die vraag weer naar boven.

"Wie zou dan geen paniekreactie hebben?"

Waar ligt dan de oorzaak van het mindere dalen bij Evenepoel? "Als je teruggaat naar wat alle profs gedaan hebben als kind, dan is dat BMX'en of crossen", zegt Vandegoor. "Dat is constant met een fietsje over balkjes springen, één worden met de fiets."

"En Evenepoel kan ook wel behoorlijk fietsen. Maar op dat allerhoogste niveau komt dat kleine verschil soms wel eens tot uiting."

"Maar gisteren in die afdaling lagen ze voor hem ook al tegen de grond. Vincenzo Nibali lag daar ook bij. En wie is nu de superdaler? Dat is toch Nibali."

"En het is ook maar logisch. Evenepoel is vorig jaar voor dood opgeraapt in een afdaling in Lombardije. Als je dan mensen in een zware afzink tegen 50 à 60 per uur opnieuw ziet vallen... Wie zou dan geen paniekreactie hebben? Misschien Mathieu van der Poel, die zou erover gesprongen zijn."