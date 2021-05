Roze trui Egan Bernal incasseert een 1e tik, Dan Martin kraait bergop victorie

Fase per fase

17:12 17 uur 12. Vlasov op 3'08". . Vlasov op 3'08".

17:09 17 uur 09. Bernal met Caruso, Ulissi en Martinez op 1'23" . Bernal met Caruso, Ulissi en Martinez op 1'23"

17:09 17 uur 09. Almeida op 15" Yates op 30" . Almeida op 15" Yates op 30"

17:08 17 uur 08. Chapeau, Dan! Ritzeges in de Tour en de Vuelta had ie al: de cirkel is nu rond. Dan Martin wint na een dagje in de aanval. . Chapeau, Dan! Ritzeges in de Tour en de Vuelta had ie al: de cirkel is nu rond. Dan Martin wint na een dagje in de aanval.

17:08 17 uur 08. Martin zal Almeida afhouden. . Martin zal Almeida afhouden.

17:07 Laatste km. Dan Martin is op weg naar de zege. Het zou een wonder zijn mocht hij dit nog door zijn handen laten glippen, al doet Joao Almeida nog zijn stinkende best met een zeer vroege eindsprint. . 17 uur 07. Laatste km. Dan Martin is op weg naar de zege. Het zou een wonder zijn mocht hij dit nog door zijn handen laten glippen, al doet Joao Almeida nog zijn stinkende best met een zeer vroege eindsprint.

17:06 17 uur 06. 4'20", dat was de marge van Bernal op Yates. Hij levert een minuut in en dus is er nog lang geen man overboord, maar je weet maar nooit... . 4'20", dat was de marge van Bernal op Yates. Hij levert een minuut in en dus is er nog lang geen man overboord, maar je weet maar nooit...

17:04 17 uur 04. Egan Bernal beperkt de schade nu een beetje, ook al omdat het slot wat meer uitvlakt. Maar dit is wel een dreun. Komen Yates en Almeida overigens nog tot bij Martin? 22 seconden! . Egan Bernal beperkt de schade nu een beetje, ook al omdat het slot wat meer uitvlakt. Maar dit is wel een dreun. Komen Yates en Almeida overigens nog tot bij Martin? 22 seconden!

17:02 Nog 2 kilometer. Martin Yates en Almeida op 24" Bernal op 1'06" . 17 uur 02. Nog 2 kilometer Martin Yates en Almeida op 24" Bernal op 1'06"

17:02 17 uur 02. De zwalpende Bernal doet pijn aan de ogen. Hij dreigt helemaal in te storten en kan hier nog een ferme lel krijgen. . De zwalpende Bernal doet pijn aan de ogen. Hij dreigt helemaal in te storten en kan hier nog een ferme lel krijgen.

17:01 17 uur 01. Martinez wacht zijn kopman op, maar hij gaat te snel. Hoe stevig is het verval? Yates krijgt nu natuurlijk vleugels en dropt ook Almeida. In zijn eentje gaat hij op zoek naar Martin. . Martinez wacht zijn kopman op, maar hij gaat te snel. Hoe stevig is het verval? Yates krijgt nu natuurlijk vleugels en dropt ook Almeida. In zijn eentje gaat hij op zoek naar Martin.

17:00 17 uur . Bernal haakt af! Bommetje, want Bernal is toch niet onaantastbaar. Op 3 kilometer van de top kan hij Yates en Almeida niet meer volgen. Dit is een eerste teken van zwakte. . Bernal haakt af! Bommetje, want Bernal is toch niet onaantastbaar. Op 3 kilometer van de top kan hij Yates en Almeida niet meer volgen. Dit is een eerste teken van zwakte.

16:59 16 uur 59. Yates is met Bernal aan het spelen, maar de Colombiaan lacht het allemaal weg. Ook Martinez is ijzersterk. Bij Martin draait het nog wat hoekiger, maar het lastigste deel van deze col is normaal voorbij. . Yates is met Bernal aan het spelen, maar de Colombiaan lacht het allemaal weg. Ook Martinez is ijzersterk. Bij Martin draait het nog wat hoekiger, maar het lastigste deel van deze col is normaal voorbij.

16:58 Nog 3,5 kilometer. Yates danst met Bernal en Martinez tot bij Almeida. Martin verliest een tiental seconden: 1'00". . 16 uur 58. Nog 3,5 kilometer Yates danst met Bernal en Martinez tot bij Almeida. Martin verliest een tiental seconden: 1'00".

16:56 16 uur 56. Almeida heeft Yates uit zijn tent gelokt. Bernal reageert gezwind, ploegmakker Martinez doet dat ook. Caruso heeft meer tijd nodig. . Almeida heeft Yates uit zijn tent gelokt. Bernal reageert gezwind, ploegmakker Martinez doet dat ook. Caruso heeft meer tijd nodig.

16:55 16 uur 55. Versnelling Almeida. Almeida groeit in deze Giro, zoveel is duidelijk. Hij kruipt vanuit zijn zadel dan toch weg uit de groep met Bernal. . Versnelling Almeida Almeida groeit in deze Giro, zoveel is duidelijk. Hij kruipt vanuit zijn zadel dan toch weg uit de groep met Bernal.

16:55 16 uur 55. Moscon valt terug, maar kan nu nog een bijdrage leveren en kan Castroviejo en Martinez even laten ademen. Luxe voor de roze trui. . Moscon valt terug, maar kan nu nog een bijdrage leveren en kan Castroviejo en Martinez even laten ademen. Luxe voor de roze trui.

16:52 Nog 5 kilometer. Is er iemand die het Martin niet gunt? Hij moet nog 5 kilometer volhouden en toont geen spatje verval: 1'08". . 16 uur 52. Nog 5 kilometer Is er iemand die het Martin niet gunt? Hij moet nog 5 kilometer volhouden en toont geen spatje verval: 1'08".

16:51 16 uur 51. Ook Carthy loopt tegen de muur. Ze vallen als vliegen. Na Ciccone en Vlasov beginnen ook Carthy en Bardet plots te zwalpen. Bernal ziet het in zijn achteruitkiekspiegel graag gebeuren. Het tempo is pittig, maar zo hard gaat het nu toch ook niet? Nou ja, liever zij dan wij natuurlijk. . Ook Carthy loopt tegen de muur Ze vallen als vliegen. Na Ciccone en Vlasov beginnen ook Carthy en Bardet plots te zwalpen. Bernal ziet het in zijn achteruitkiekspiegel graag gebeuren. Het tempo is pittig, maar zo hard gaat het nu toch ook niet? Nou ja, liever zij dan wij natuurlijk.