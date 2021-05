Van Moer: "Gepakt worden op 25m van streep, oké, maar zo verliezen deed enorm zeer"

"Maar je komt in het heetst van de strijd daar aan en je ziet dan 2 seingevers staan. De motard deed echt het teken dat ik rechts moest. Ik vond het al raar, maar je passeert daar in een fractie van een seconde. Ik reed naar rechts en begon te sprinten, maar wist al vrij rap dat het niet klopte."

De seingevers maakten een menselijke fout en stuurden Van Moer de afslag van de auto's in. Had hij dat meteen door? "We hebben met de ploeg altijd een briefing vooraf. Op VeloViewer had ik het parcours thuis ook grondig bekeken. Ik wist dat we 3 keer langs een kant de finish passeerden en de laatste keer was het anders."

"Zeker na wat ik in de koers gedaan had. Het was een erg mooie dag met een sterke prestatie. Dat had ik mooi willen afronden."

Zijn eerste profzege zou Van Moer dik verdiend hebben na 140 km in de aanval en in de finale alleen knokkend tegen het peloton. "Ik denk dat ik niet goed ga slapen. Het is ook omdat ik nog maar net prof ben en nog niet zo dicht bij een overwinning ben geweest, dat het zeker zuur smaakt."

Had hij het gehaald? "Ik had nog een heel goed gevoel"

Van Moer heeft de koers zelfs niet uitgereden: "Waar ik de straat uitreed, zag ik de streep links van mij liggen. Dat gevoel kan ik niet echt omschrijven, maar dat deed enorm zeer."



De youngster van Lotto-Soudal werd op de hielen gezeten door een jagend peloton, waarin Tim Merlier uiteindelijk de snelste was, al wist die ook niet of hij nu 1e of 2e was. Wat denkt Van Moer, had hij het gehouden zonder deze dramatische wending?

"Dat gaan we nooit weten, maar ik had wel een heel goed gevoel. Als ik naar de seconden luisterde in mijn oortje... En ik was niet stil aan het vallen. Ik kon er wel mee leven als ik op 25 meter van de streep was teruggepakt, maar op deze manier is het echt wel zuur."

Iemand van de seingevers of de organisatie heeft Van Moer niet meer gehoord: "Ik ben redelijk snel naar de bus gereden."

Sowieso mag Van Moer trots zijn op zijn prestatie: "Ik wist dat ik in goede doen was. Ik heb sinds de Amstel Gold Race niet meer gekoerst en de ploeg gaf mij de vrijheid om een lange voorbereiding te doen voor de komende maanden. Ik ben blij dat ik goed kunnen hervatten heb met een goede conditie. Ik kijk uit naar de volgende koersen."

En zijn eerstvolgende wedstrijd begint zondag met de Dauphiné. "Dat is natuurlijk een heel ander niveau dan in Limburg. Maar ik wil me daar ook in een aantal ritten laten zien. Daarna wil ik met een goed gevoel richting de kampioenschappen."