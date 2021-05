"Boekentip voor Remco Evenepoel: De kunst van het dalen"

"Evenepoel moest in Strade Bianche-rit in elke afdaling lossen"

"Gianni Bugno zat ook met een enorme daalangst. Die is in therapie gegaan en moest dan dalen terwijl hij naar muziek van Mozart luisterde. Een jaar later (in 1990) won hij Milaan-Sanremo na een demarrage in de afdaling van de Poggio."

"Hij moest in de Strade Bianche-rit bij elke afdaling lossen. Je ziet dat hij angst heeft om zich vooraan in het gewoel te mengen voor de beste posities", opent de ploegleider van het wielermagazine Bahamontes.

Jonas Heyerick zag hoe Remco Evenepoel het knap lastig had in de 11e rit van de Giro. Op de grindwegen verloor hij twee minuten op Bernal.

"Tegenstanders gaan nu altijd druk zetten in de afdaling"

Het feit dat Remco Evenepoel de beloftecategorie passeerde om meteen bij de profs aan de slag te gaan, heeft ook niet aan zijn stuurvaardigheid geholpen.

"Hij heeft bij de junioren 35 koersen gewonnen, waarvan 33 solo of in een tijdrit", weet Jonas Creteur van Sport/Voetbalmagazine. "Hij heeft nooit in een peloton leren rijden."

"Luc Meersman, de vader van Gianni, vertelde me dat hij zijn zoon bij de jeugd had verplicht om in het peloton te blijven. Dus niet aanvallen, enkel blijven zitten. Dat heeft Evenepoel nooit meegemaakt."

Dat kan hem mogelijk duur komen te staan. "De concurrentie heeft het nu gezien", pikt Jonas Heyerick in. "De andere renners gaan de komende jaren altijd druk zetten in de afdalingen. Als hij het niet leert, dan zit hij met een gigantisch probleem in de grote rondes."