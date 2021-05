Kane: "Tijd voor een open gesprek over mijn toekomst bij Tottenham"

Harry Kane scoorde al meer dan 200 doelpunten voor Tottenham, maar hij won nog geen enkele prijs met de Londense club. Ook volgend seizoen wordt er een zonder Champions League. Zal hij vertrekken?

"Ik wil geen spijt hebben op het einde van mijn carrière", vertelt hij op het YouTube-kanaal van Gary Neville. "Ik zal nooit zeggen dat ik zeker blijf of dat ik zeker wegga."

"Mensen denken dat ik druk voel om snel prijzen te winnen, maar ik heb nog een hele carrière van nog eens 7 of 8 jaar. Ik heb geen haast. Maar ik denk wel dat er nog meer in mij zit, nog betere statistieken. Ik wil de beste zijn en mijn doel is om elk seizoen prijzen te pakken en om elk seizoen 50 of 60 keer te scoren. Dat is wat mij drijft. Ik leg mezelf het meeste druk op."

Dus moet hij weg bij Tottenham? "Er moet gesproken worden. Ik wil in de grote matchen spelen. Ik kijk nu naar de Champions League met al de Engelse ploegen die het goed doen. Daar wil ik ook staan. Ik moet nadenken en goed en eerlijk spreken met onze voorzitter."

"We kunnen het goed met elkaar vinden, maar ik weet niet hoe hij zal reageren. Ik ben hier al 16 jaar en ik heb deze club al heel veel gegeven. Pas op, misschien wil hij mij ook wel graag verkopen als hij 100 miljoen kan krijgen bijvoorbeeld."

"Maar ik zal moeten beslissen en kijken wat het beste is voor mij en mijn carrière."