Leverkusen zwaait Wolf (ex-Genk) uit, Young Boys-coach Seoane neemt over

Leverkusen heeft er een bewogen jaar opzitten op gebied van trainers. In maart nam de Duitse club afscheid van coach Peter Bosz, voormalig oefenmeester van Ajax.

De Nederlander betaalde de tol voor drie competitienederlagen in de laatste vier wedstrijden en de verrassende uitschakeling in de Europa League tegen uitgerekend de Young Boys van Seoane.

Bosz' opvolger tot het einde van het seizoen was toen Hannes Wolf, die in september vorig jaar nog werd ontslagen bij Racing Genk omwille van tegenvallende resultaten. Na dat ontslag was Wolf bij de Duitse voetbalbond (DFB) aan de slag als coach bij de nationale jeugd.

Wolf kreeg toestemming om Leverkusen te depanneren tot het einde van het seizoen. Hij kreeg de machine niet echt meer op volle toeren en zal dit weekend met Leverkusen als 6e eindigen in de Bundesiga, nog net binnen de Europese plaatsen. Wolf keert nu terug naar de DFB, meldt Leverkusen.

Opvolger Seoane was de voorbije seizoenen erg succesvol in Zwitserland en behaalde met de Young Boys drie titels op rij (2019, 2020 en 2021) en de Zwitserse beker (2020).