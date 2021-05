LA Lakers veroordeeld tot play-in tegen topschutter Curry, Utah is beste team

Het was nog een van de grootste vraagtekens: pakten de Lakers nog de 6e en laatste rechtstreekse play-offplaats in de Western Conference? Of bleef het 7e en moest het zo naar de play-in?

De Lakers deden zelf wat ze moesten doen: winnen in New Orleans (98-110), onder meer dankzij 25 punten en 6 assists van LeBron James. Even sloeg de schrik de Lakers om het hart, toen King James andermaal zijn rechterenkel pijn deed. Maar gelukkig bleef het eerder bij schrik dan bij schade.

En de Lakers zullen James wel kunnen gebruiken. Ze moeten als 7e voorbij nummer 8 Golden State Warriors. Golden State kon zijn plek vasthouden tegen concurrent Memphis (113-101) en mocht daarvoor een kaars branden voor Stephen Curry.

Curry was alomtegenwoordig met 46 punten, 9 assists en 7 rebounds. Hij bewees nog eens dat hij de beste schutter van het seizoen is met een gemiddelde van 31,8 punten. 11 keer maakte hij 40 punten of meer.

De verliezer van de Lakers tegen de Warriors maakt nog een 2e kans om naar de play-offs te gaan: winnen tegen de winnaar van het duel tussen nummer 9 Memphis en nummer 10 San Antonio.