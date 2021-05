Vrouwen van Barcelona overrompelen Chelsea en veroveren 1e CL-trofee

Chelsea wist zich als 2e Engelse club ooit (na Arsenal in 2007) te plaatsen voor de finale van de Champions League, maar veel plezier beleefden ze daar niet aan. Na 36 minuten stond de eindstand al vast.

Dat was voor een groot deel te danken aan de Nederlandse Lieke Martens. De voormalige Wereldvoetbalster van het Jaar dirigeerde en haar ploegmaats (werkten af).

Dat het verschil zo groot was, mag geen verbazing wekken, want in eigen land was Barcelona ook al een klasse apart. Het won de titel met een doelpuntensaldo van maar liefst +123.

Barcelona is het eerste team dat de Champions League weet te winnen bij zowel de mannen als de vrouwen. Toch een beetje een troost voor de club, die eerder op de dag Messi en co uit titelkoers geslagen zagen worden. Barcelona volgt op de erelijst Lyon op, dat de laatste 5 CL-finales had gewonnen.