Ploegleider over Remco Evenepoel: "Dit is niet zijn dada, maar we zijn tevreden"

Wat was de eerste analyse van Deceuninck-Quick Step na de spetterende finale?

"Remco beperkt de schade en blijft 2e na een hele sterke Egan Bernal. Al bij al was het een goeie dag, ja", klonk het in de volgwagen.

"Een 2e plaats is heel goed. Nu moet Remco herstellen van een heel lastige etappe."

"Wat hij ons verteld heeft? Er was weinig tijd voor communicatie. Hij zei op het einde dat hij zich goed voelde, maar dit is natuurlijk niet echt zijn dada. Ik ben benieuwd wat hij straks te vertellen heeft."

Is dit de ideale situatie voor de blauwe brigade? "Het is zeker niet slecht, want Ineos moet nu controleren."

"Ik zou zeggen: laat Remco in alle rust groeien in deze Giro en dan zien we wel."

Woensdag wacht weer een portie gravel, meteen een koek van 35 kilometer in Toscane. "Het weer wordt een grote factor, maar Remco heeft zijn vertrouwen opgekrikt dankzij een verkenning."

"Woensdag krijg je ook een andere etappe. De stroken zijn langer en minder explosief. Dat ligt hem op papier net iets beter."