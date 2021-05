Keniaan Titus Ekiru loopt 5e snelste marathon ooit in Milaan, maar gaat niet naar de Spelen

Ekiru liep een geweldige wedstrijd en kwam uiteindelijk uit op 2u02'57". Een minuut later kwamen zijn landgenoten Kipyeno en Kiptum binnen. Ekiru verbeterde zo de beste wereldjaarprestatie van landgenoot Eliud Kipchoge met 1'33".

Met deze bijzonder schepre tijd komt Ekiru op de 5e plek aller tijden terecht in de lijst van de snelste marathons ooit gelopen. In september 2018 liep Eliud Kipchoge 1'18" sneller en dat is nog atlijd de snelste tijd ooit gemeten. Ook de Ethiopiërs Bekele, Legese en Geremew blijven Ekiru nog voor.

De 29-jarige Keniaan zien we deze zomer niet terug op de Olympische Spelen in Tokio. Hij is niet opgenomen in de Keniaanse selectie. Kipchoge zal er proberen om zijn titel te verlengen.