Roeifenomeen Ward Lemmelijn wint 2e seizoen van de Container Cup

Ward Lemmelijn had zich in de studentenversie van de Container Cup al doen opvallen met zijn verbluffende prestaties. Hij begon dan ook als de topfavoriet aan het tweede seizoen. De organiserende zender Play4 had Lemmelijn niet toevallig als laatste achter de hand gehouden.

Triatleet Marten Van Riel had de lat wel hoog gelegd, maar het was al van in het begin duidelijk dat Lemmelijn een bedreiging zou worden. In het lopen (1.500 meter) zette hij zowaar de 3e tijd neer: 4'20"74.

Aan de monkey bars (48 stuks) kon Lemmelijn de schade beperken, maar bijna ging het mis bij het golf. Na twee mislukte pogingen maaide hij als een bezetene op het balletje: toch 90 meter.

In het roeien kon Lemmelijn, de wereldkampioen in dit onderdeel, natuurlijk zijn slag slaan. Met 2'41"64 was hij maar liefst 20 seconden sneller dan de nummer 2. Ook indruk maakte hij aan de benchpress, waar hij met 150 kilogram een nieuw record neerzette in de Container Cup.

In het afsluitende onderdeel, het fietsen, koos Lemmelijn ervoor om zoveel mogelijk wattages te duwen. "Normaal trap ik gemiddeld 550 watt, maar nu was ik toch al wat verzuurd." Dat weerhield Lemmelijn er niet van om met 3'50"45 sneller te doen dan Tim Declercq, tot nu toe de snelste man van dit seizoen.

Dat bracht de eindtijd van Lemmelijn op 7'59"82, een fractie sneller dan de 8'00"36 van Van Riel. Judoka Jorre Verstraeten vervolledigt het eindpodium met 8'07"53. Ter vergelijking: vorig jaar won Mathieu van der Poel de Container Cup in 8'50"02.