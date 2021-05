"Ja, Mourinho gaat tegen schenen schoppen en slecht voetbal brengen, maar ach..."

Filip Joos is geen superfan van José Mourinho, maar toch is zijn hart sneller gaan kloppen bij het nieuws van zijn aanstelling.

"De club zit op een absoluut dieptepunt: al jaren heeft Roma niets gewonnen en telt het niet meer mee. In de Europa League werd het belachelijk gemaakt door Manchester United. Het was een wonder dat het nog zo ver is geraakt", vertelt Joos in 90 Minutes.

"Fonseca heeft het onder deze omstandigheden 2 jaar volgehouden, wat een klein mirakel is. De bookmakers waren er 100% zeker van de Sarri hem zou opvolgen. En dan halen ze nu Mourinho uit de hoge hoed. Ik vind het fantastisch nieuws."

"Ik ben absoluut geen fan van het voetbal van Mourinho, maar omdat de club niet lager kan zakken en Mourinho niet hoger kan, komen beide carrière elkaar nu tegen. Wie weet kunnen ze elkaar herlanceren."

"Ik denk dat Mourinho op zijn plaats zit in Roma. Het is daar een echte snelkookpan. Ja, hij gaat er tegen schenen schoppen en slecht voetbal brengen, maar ach... Dat zagen we nu toch al."