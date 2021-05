De 3 jobs van Stoffel Vandoorne: winnen in Formule E, podiums in WK uithouding en reserverijder F1

In de autosport bestaan er 4 WK's: het WK Formule 1, het WK Formule E, het WK uithouding en het WK rally. Stoffel Vandoorne is actief in de eerste drie. En als de Belgische topcoureur moet kiezen? "Dan wil ik het Formule E-kampioenschap winnen", stelt hij duidelijk. "Kunnen vechten voor de overwinning: dat is nu het belangrijkste voor mij."

De 3 jobs van Stoffel Vandoorne:

WK uithouding: podiums rijden

Zaterdag racete Stoffel Vandoorne op het circuit van Spa-Francorchamps in de opener van het WK uithouding. Samen met zijn ploegmaats loodste hij de Jota-auto naar een 3e plaats in de LMP2-klasse. Later dit seizoen komt ook de 24 Uur van Le Mans er nog aan. Stoffel Vandoorne: "Ik kan het kampioenschap perfect combineren met de Formule E. Het zijn twee verschillende disciplines en dat maakt het leuk." "De resultaten die ik tot nu toe heb geboekt zijn positief: 3 wedstrijden en 3 podiums. Hopelijk kan ik die score blijven aanhouden." "Voor mij is het belangrijk om nu al op de grid te staan, want het WK uithouding heeft toekomst. Meer en meer constructeurs gaan zich engageren", weet Vandoorne.

WK Formule E: kampioenschap winnen

In het elektrische racekampioenschap Formule E racet Stoffel Vandoorne voor het grote Mercedes. "Dat is mijn hoofdprogramma", legt de rijder uit. "Ik ben het seizoen goed begonnen. In Rome heb ik al een race kunnen winnen en in het WK sta ik voorlopig tweede."

Als Vandoorne het seizoen op 1 afsluit, mag hij zich de allereerste wereldkampioen Formule E noemen. "Dat is ons doel", vertelt de 29-jarige autocoureur. "We willen het kampioenschap winnen. Hopelijk lukt dat dit jaar."

"We vormen een competitief team bij Mercedes, maar Formule E blijft erg onvoorspelbaar. Het ene weekend is het andere niet", heeft Vandoorne ondertussen ondervonden.

"Ik heb alvast veel vertrouwen in het team en omgekeerd. Met de auto en de middelen die we hebben, doen we mee voor het kampioenschap."



"In een Formule E-auto hoor je soms alleen de wind"

Hoe anders voelt een elektrische raceauto aan? "Helemaal anders", antwoordt Stoffel Vandoorne. "Puur qua snelheid is zo'n elektrische auto niet de snelste, maar we koersen bijna altijd op stratencircuits. Dat maakt Formule E erg intens. Bij de minste fout, raak je de muur."

"Een elektrische auto hoor je ook nauwelijks geluid maken", gaat Vandoorne voort. "Dat was even aanpassen. Het enige wat je hoort als je snel gaat, is de wind."

"De manier van remmen is ook helemaal anders. Op zo'n moment recupereer je energie voor je batterij. Dat voelt helemaal anders aan dan de klassieke raceauto's."

WK Formule 1: reserverijder Mercedes

Formule 1, Formule E of uithoudingsraces? Kiezen kan Vandoorne niet. "Ik doe ze allemaal graag. Omdat ik competitief ingesteld ben. Als ik race, wil ik voor de overwinning kunnen vechten. Dat is het belangrijkste voor mij."

In de magere Formule 1-jaren van McLaren lukte dat niet voor Vandoorne. Hoopt hij nog een keer terug te keren in de koningsklasse van de autosport?

"Dat is geen doel, neen. In de Formule E lig ik nu in een erg goede positie bij Mercedes. In de uithoudingsraces geldt hetzelfde bij het Jota-team."

"In de Formule 1 ben ik nog altijd reserverijder voor Mercedes, maar de kans dat ik nog een keer op de grid zal staan, is eerder klein. Als die kans er komt, zal ik het aanbod overwegen, maar mijn focus ligt elders. Op dit moment wil ik het Formule E-kampioenschap winnen", besluit Vandoorne.

