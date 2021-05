Ploegmaat Bottas houdt Hamilton van 100e poleposition, Verstappen 3e

Mercedes heeft de kwalificaties voor de Grote Prijs van Portugal gedomineerd. Lewis Hamilton moet nog wel even wachten op een 100e poleposition in zijn carrière, ploegmaat Valtteri Bottas ging 7 duizendsten sneller in Portimao. Max Verstappen perste de 3e chrono uit zijn Red Bull.

Morgen staat in het zuiden van Portugal de 3e race van het Formule 1-seizoen op het programma. Mercedes bezet de eerste startrij. Lewis Hamilton was graag vanaf poleposition gestart - het zou de 100e in zijn carrière zijn - maar daar stak Valtteri Bottas een stokje voor. Met een rondje in 1'18"348 stopte zijn chrono 7 duizendsten sneller dan die van Hamilton.

De enige die ietwat in de buurt kwam van de Duitse topauto, was de Red Bull van Max Verstappen. De Nederlander ging in eerste instantie wel harder, maar dat deed hij niet volgens de regels. De WK-uitdager van Hamilton overschreed de witte lijnen.

In tweede instantie vloog Verstappen naar de 3e chrono, op bijna 4 tienden van Bottas en Hamilton. De andere deelnemers gingen allemaal minstens een halve seconde trager dan het Mercedes-duo.



Sebastian Vettel haalde voor het eerst de top 10 bij zijn nieuw team Aston Martin. Daniel Ricciardo had dan weer een offday in zijn McLaren. Hij moet morgen vanaf de 16e plaats van start.

De race in Portugal begint morgen om 16u.