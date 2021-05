Amerikaan Trayvon Bromell loopt 9"88 op 100m en solliciteert naar OS-goud

De 25-jarige Bromell lijkt zich na enkele jaren blessureleed op te werpen als kandidaat voor de gouden medaille als snelste man in Tokio. De regerende wereldkampioen Christian Coleman, goed voor een PR van 9"79, zit immers een schorsing uit, nadat hij in 2019 3 dopingcontroles gemist had.

Veelbelovend in 2015 en 2016, maar dan blessures

Als 19-jarige liep Bromell in 2015 9"84, de snelste tijd in die leeftijdsklasse, gevolgd door brons op het WK in Peking dat jaar. Hij won in 2016 het WK 60m indoor in Portland, maar kon niet bevestigen op de Spelen in Rio met een 8e plaats in de race gewonnen door Usain Bolt.

In de olympische finale van de 4x100m scheurde hij zijn achillespees. Het was het begin van een lange nachtmerrie, waardoor hij 2 jaar van de piste bleef. Maar nu lijkt hij er weer helemaal te staan.