Special guest Steven Defour: "Het gelukkigst was ik in Burnley"

Vraagjes aan Defour: "Europees voetbal leeft bij Mechelen"

"Het gelukkigst was ik in Burnley"

Enkele weken geleden maakte Defour bekend dat hij - door fysieke ongemakken - ermee ophoudt. Hij speelde bij Genk, Standard, Porto, Anderlecht, Burnley, Antwerp en KV Mechelen.

Waar is hij het gelukkigst geweest? "In Burnley. Ik zat toen op een leeftijd dat ik meer kon genieten van het voetbal en me meer bewust was van het voetbal dat ik op dat moment aan het spelen was."

"Maar het hoogtepunt van mijn carrière was de 1e titel met Standard."