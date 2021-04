Jumbo-Visma vervolledigt Tour-ploeg met jongere-in-vorm Jonas Vingegaard

In januari maakte Jumbo-Visma al zijn Tour-ploeg bekend, maar de Nederlandse WorldTour-ploeg moest een vervanger vinden voor Tom Dumoulin, die verrassend even de fiets aan de kant zette.

De 7 andere namen waren dus al bekend. Als kopmannen zullen Steven Kruijswijk en Primoz Roglic worden uitgespeeld, respectievelijk de nummer 3 van 2019 en de nummer 2 van 2020.

Wout van Aert wil zijn successen van vorig jaar in de Tour bestendigen, met Robert Gesink en Mike Teunissen doen er nog noorderburen mee, naast de Amerikaanse klimmer Sepp Kuss en de Duitse hardrijder Tony Martin.

De Deen is bezig aan een uitstekend voorjaar: hij won een rit in de UAE Tour, 2 ritten en de eindstand in de Wielerweek Coppi-Bartali en eindigde 2e in de Ronde van het Baskenland achter... Roglic.

Voor Vingegaard, die sinds 2019 bij Jumbo-Visma is, wordt het zijn Tourdebuut. "Hier ben ik natuurlijk heel blij mee. Het is een droom die uitkomt. Ik keek altijd naar de Tour op televisie, dus het is erg leuk om geselecteerd te worden.""

"Ik ben heel content met mijn ontwikkeling, want ik heb me inderdaad behoorlijk verbeterd. Ik wil nog beter worden en ik hoop dat ik met het helpen van Primoz en Steven ook weer een stap kan maken en veel kan leren."

Vorig jaar reed Vingegaard zijn 1e grote ronde met de Vuelta, waar hij Roglic mee aan de eindzege hielp. "De Tour is iets anders dan de Vuelta, maar het zal zeker weer een mooie ervaring worden."

Ploegleider Grischa Niermann: "Jonas heeft getoond dat hij een cruciale rol kan spelen in het hooggebergte. In theorie kan hij ook een kandidaat-winnaar zijn van een grote ronde, want hij rijdt ook goed tegen de tijd."

"Maar alles op zijn tijd. Op dit moment is er niets beters dan een grote ronde doen met Steven en Primoz, hen helpen en van hen leren."