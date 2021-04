Team UAE: "Als iedereen vrijdag negatief test, mogen we zondag starten in Luik"

UAE Team Emirates hoopt om zondag aan de start te staan van Luik-Bastenaken-Luik nadat het team woensdag verstek had moeten laten gaan voor de Waalse Pijl vanwege twee positieve coronatesten. "Als we vrijdag negatief testen, mogen we starten", klinkt het bij de ploeg van Marc Hirschi en Tadej Pogacar, vorig jaar 2e en 3e in Luik.