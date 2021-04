De Ketele en Ghys hopen zaterdag op olympisch ticket: "Klaar voor vuurwerk"

"Laatste pisteprikkel is al een tijdje geleden"

Zaterdag mogen Kenny De Ketele en Robbe Ghys zich na een lange pauze nog eens uitleven in de ploegkoers. Op de piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx maken ze hun competitie-wederoptreden als pisteduo. "Het is al een tijdje geleden dat ik in competitieverband gereden heb", vertelt De Ketele. "We komen wel al wekenlang op dinsdag naar hier om in beperkte kring te trainen. Ik heb ondertussen dus al redelijk wat uren versleten op de trainingsbaan."

Op een doorsnee dinsdagtraining rijden we 80 tot 100 kilometer Kenny De Ketele

"Op een doorsnee dinsdagtraining hebben we meestal 80 tot 100 kilometer achter de kiezen. Je zou denken dat rondjes malen zonder competitie een saaie boel is, maar wij hebben echt een doel voor ogen. Dan verveel je je geen moment." Na hun passage op de weg is het toch weer even aanpassen voor onze landgenoten: "De piste is een aparte discipline die je moet onderhouden. Je lichaam moet aan de snelle tred en het ritme gewoon worden."

Ook Robbe Ghys, de partner van De Ketele, kan dat beamen: "Het was een tijdje geleden dat ik nog eens een pisteprikkel gekregen had. Het was even wennen in de opwarming, maar nadat de spieren losgemaakt waren, liep het weer op wieltjes."

Kenny De Ketele en Robbe Ghys wonnen in 2019 al samen de Zesdaagse van Gent.

"De strijd om de olympische tickets is spannend"

Veel tijd om zich aan te passen hebben De Ketele en Ghys niet. Komend weekend krijgen ze in Gent één van de weinige kansen om in de ploegkoers-discipline een gooi te doen naar een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

Ter info: België heeft al een olympisch ticket voor de ploegkoers te pakken, de vraag is alleen welke Belgen dat team zullen vormen. "Komend weekend is heel belangrijk voor ons", merkt Robbe Ghys op. "Een internationale meeting in Gent is eerder zeldzaam. We moeten het onderste uit de kan halen om in onze thuisbasis een olympisch ticket te bemachtigen."

"Er zijn nu eenmaal heel weinig wedstrijden om die ambitie kracht bij te zetten en de strijd om die olympische tickets is echt spannend. Enkel het EK ligt nog op onze weg richting Tokio."

Er zijn nog heel weinig wedstrijden om onze olympische ambitie kracht bij te zetten Robbe Ghys

"Op dit moment is elke wedstrijd een kans die we met beide handen moeten grijpen. Ik heb de voorbije jaren al laten zien dat ik mijn plek op het internationale toneel verdien. Ik hoop dat ik die lijn zaterdag kan doortrekken." In Gent staan heel wat goede renners en landen aan de start. Bij de mannen sturen Nederland, Engeland, Frankrijk en Italië hun absolute toppers.

"Reken ons daar nog bij en je hebt 5 ploegen die in volle voorbereiding zitten. Die duo's gaan ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen. Ik ben benieuwd hoe hard iedereen kan gaan", vertelt De Ketele.

Moeten olympische atleten gevaccineerd worden?

Kenny De Ketele: "Ik probeer zo neutraal mogelijk te blijven. Ik weet dat er heel wat zelfstandigen in financiële problemen zitten en dat er heel wat risicopatiënten gevaccineerd moeten worden. Dat is sowieso belangrijk." "Toch hoop ik dat er aan ons gedacht wordt, zodat ons harde werk gedurende 5 jaar niet zomaar in het water valt. Het gaat maar over 500 vaccins voor sporters die hun land gaan verdedigen." Ook Ghys vindt de discussie een dubbeltje op zijn kant: "Ik begrijp enerzijds dat ze een lijn willen trekken voor iedereen. Anderzijds moeten wij zeer veel reizen en komen we vaak in contact met andere mensen." "Ik begrijp dus dat ze ons voorrang willen geven. Als we het virus daar in Tokio 10 dagen voor de Spelen oplopen, valt er 5 jaar voorbereiding in het water."

De Ketele en Ghys poseren met hun bronzen plak op het WK 2019.

"Hier en daar nog wat finetunen"

De afgezakte delegaties willen in Gent niet alleen te weten komen waar ze zich bevinden op de internationale krachtbarometer. Voor de duo's is het ook een uitgelezen moment om hun nieuwe materiaal en strategieën uit te testen. "Alles zal nog eens de revue passeren met het oog op de Spelen", vertelt De Ketele. "De meeste dingen staan wel op punt door de training, maar het is uitkijken hoe dat in een wedstrijd vertaald wordt." "Onze positie op de fiets is al bepaald in een windtunnel bijvoorbeeld, maar als je die niet kan aanhouden in een wedstrijd, zal er nog gesleuteld moeten worden." Ook Ghys deelt die mening: "Het is hier en daar nog wat finetunen, maar de fiets is toch redelijk goed in orde. We staan er goed voor met het oog op de wedstrijd."



Volg de ploegkoers van de Belgische duo's De Ketele/Ghys en D'hoore/Kopecky live op zaterdagnamiddag vanaf 13.30 u op Eén.