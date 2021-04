België krijgt opnieuw een toernooi op de European Tour golf

Sinds 1910 wordt de Belgian Open met tussenpozen georganiseerd. In 2000 werd het toernooi voor het laatste volgens het normale format van stroke play georganiseerd. In 2018 en 2019 maakte de Belgian Open een tijdelijke comeback als de Belgian Knockout, een initiatief van Thomas Pieters.

Nu zet Golazo zijn schouders onder een nieuwe editie van de Belgian Open in 2022. Vic Swerts, die met zijn bedrijf Soudal al eerder in het voetbal en vooral het wielrennen geld pompte, zal voor een deel van het kapitaal zorgen. Er moet immers een prijzenpot van 1 miljoen euro bij elkaar gesprokkeld worden.

Een definitieve datum is er nog niet, maar de organisatoren mikken op ergens in mei of juni. Het strijdtoneel wordt de Rinkven International Golf Club in Schilde, de thuishaven van Thomas Pieters. Met ook nog Thomas Detry en Nicolas Colsaerts heeft België momenteel 3 golfers die meedraaien in de wereldtop.