Vandoorne blijft nu wel op de baan en triomfeert in E-Prix van Rome

Het is al een bewogen weekend geweest voor Stoffel Vandoorne. Gisteren mocht hij in de eerste van de twee E-Prixs in Rome vanop de pole starten, maar onze landgenoot parkeerde zijn wagen in het slot tegen een muur.

Vandaag had de Belg, die naar de 15e plek in de WK-stand was teruggezakt, dan ook heel wat goed te maken in de tweede race van het weekend. Vandoorne reed deze ochtend in de kwalificaties naar de 4e tijd en ging deze middag voortvarend van start.

Na een knappe race slaagde hij erin al zijn concurrenten achter zich te houden. Goed voor de winst in Rome en zijn eerste seizoenszege in de Formule E. Achter hem werd Alexander Sims van Mahindra Racing tweede, Pascal Wehrlein kon in zijn Porsche profiteren van de diskwalificatie van Norman Nato om op het podium te komen.

Door zijn overwinning brengt Vandoorne zichzelf ook opnieuw tussen het volk bovenaan de WK-stand. Hij springt weg van zijn 15e plaats en staat na 4 E-Prixs 4e in de tussenstand. Binnen twee weken trekt het Formule E-circus naar Valencia voor de volgende twee grote prijzen.