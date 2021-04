"Bij Roma is instabiliteit een kunstvorm, Ajax is de rust zelve"

Dé affiche van de kwartfinales in de Europa League is zonder twijfel Ajax-Roma. Wij blikken met Filip Joos, die vanavond commentaar geeft op Canvas, vooruit op de match en leren dat de aanloop naar de match niet verschillender kan zijn voor beide teams. "Toch is het geen gelopen race."

Chaos bij Roma

De ineenstorting van het Romeinse Rijk is er dit seizoen iets later dan gewoonlijk gekomen. Normaal gezien gebeurt dat al in december-januari. Nu hebben ze het toch volgehouden tot maart. Ze boeken dus vooruitgang. Blessures hebben daarin zeker een rol gespeeld. Met of zonder Zaniolo, dat scheelt toch meteen een paar punten en dan ook plaatsen (Roma staat nu 7e in de Serie A). Ze missen ook Smalling in de verdediging en ook El Shaarawy en Mchitarjan zijn er niet bij. Samen met Zaniolo zet je die 3 jongens in je ideale opstelling toch achter diepe spits Dzeko. Dzeko zal wel spelen, ondanks zijn openlijke ruzie met coach Fonseca. Die dateert al van in de zomer, toen Roma in de eindronde van de Europa League een schabouwelijke match speelde tegen Sevilla. Daarna is de zaak geëscaleerd. Het is natuurlijk niet goed als je meest ervaren en beste speler het openlijk oneens is met de coach en die twee vechtend over de straat rollen.

Roma is zeker geen patattenploeg. Het moet Ajax pijn kunnen doen. Filip Joos

Het is ook 99,9% zeker dat Fonseca volgend jaar geen coach meer zal zijn van Roma. Hij heeft de huisstijl van aanvallend voetbal aangebracht en is ook een gentleman. Maar Roma verslindt trainers. Eigenlijk is hij al sinds augustus een dead man walking. Maar hij heeft zijn vel gered door alles te winnen tegen de kleintjes. Dat moest wel, want ze verloren alles tegen de grote ploegen. In de Europa League was dat toch een beetje anders. Daar zijn ze erin geslaagd om toch tegen gerenommeerde ploegen te winnen. Daar kan Roma zich aan vastklampen, dat het Europees wel een goed parcours heeft gevoetbald. Het is zeker geen patattenploeg. Roma is echt wel een ploeg die Ajax pijn moet kunnen doen. Het is dus geen gelopen race.

Stephan El Shaarawy

Rust bij Ajax

Bij Roma hebben ze instabiliteit tot een kunstvorm verheven en dat staat in schril contrast met de rust die Ajax uitstraalt. Dat komt natuurlijk omdat ze zoveel matchen op een rij hebben gewonnen (Ajax is al 4 maanden ongeslagen). Maar kijk ook naar dat dopingverhaal van Onana (de doelman werd 1 jaar geschorst). Of naar Haller die niet op de Europese lijst werd gezet. Iemand waarvoor zoveel geld is neergeteld gewoon vergeten te selecteren. Dat is hallucinant. Als dat bij Roma zou gebeuren, zouden er mensen de stad uitgejaagd worden. Maar bij Ajax passeert dat. "Jammer, maar we blijven rustig." Dat is onwaarschijnlijk. Achterin missen ze nu ook nog Blind en dat is toch wel een zeer belangrijke pion. Mocht die nog fit geraken, dan nemen ze hem sowieso mee naar het EK. Dat zegt iets over zijn status. Hij brengt rust in de ploeg en zorgt voor de opbouw. Dat zal nu toch iets minder zijn.

Sébastien Haller

Clash op het middenveld

Ik kijk vooral uit naar de slag op het middenveld. Bij AS Roma is Veretout de man van het seizoen. Ik hoop dat hij wordt gekoppeld aan Villar, dat Fonseca dus kiest voor de goeie voeten in plaats van de meer defensieve Diawara. Dan zouden we een geweldig duel krijgen tussen Villar en Gravenberch, twee opkomende jongens. Villar is een stilist, volgens sommige Spanjaarden half Xavi-half Iniesta. Dat klinkt natuurlijk mooi. En Gravenberch is nu al top. Als hij "ja" had gezegd, zat hij nu bij Roma. Maar een jaar later is hij plots onbetaalbaar geworden. Bij Ajax lopen er dan nog de Brazilianen Neres en Antony voor, samen met Tadic. Dan geef je toch weer het voordeel aan Ajax.

Ryan Gravenberch (2e van rechts), de groeibriljant van Ajax.

Toekomstige EL-winnaars?

Voor mij kan de winnaar van deze confrontatie de Europa League winnen, maar enkel als dat Ajax is. Ik zeg niet dat Roma zich niet voorbij Ajax kan slingeren, maar om dan ook nog de volgende ronde te halen, dat zou een klein mirakel zijn. Ajax is voor mij een van de favorieten voor de eindzege. Ik ben niet zeker dat Manchester United (de volgende tegenstander van Ajax als beide teams de halve finales halen) zomaar over de Amsterdammers walst. En tegen Arsenal vind ik Ajax favoriet. Filip Joos

Filip Joos