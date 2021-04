Uw vijf mooiste bidonverhalen: "Het ondenkbare gebeurde. Net hij gooide zijn drinkbus naar mijn zoon"

Olivier Willemsen: "Een half jaar later noemden we onze hond Oscar"

"Als ik mijn vriendin beneden ontmoet, glim ik van trots. Er staat 'OSCAR' op en bij het opendraaien ruik ik een zoete lucht van Spaanse sinaasappeltjes. Een half jaar later noemen we onze hond Oscar."

"Als we beneden aan de voet zijn, passeren de renners me één voor één op weg naar hun bus. Een enkeling geeft me een klopje op mijn rug. Oscar Freire... die me ook nog eens zijn bidon geeft."

"Zwitserland, 2009. De bergrit naar Verbier. Als alle renners gefinisht zijn, dalen ze in lijn af naar beneden. Mijn vriendin loopt van boven naar beneden, ik neem de fiets. Als ik omkijk, zie ik ineens een groep van twintig profrenners in mijn wiel. Mijn hart bonkt in mijn keel."

Jean Keulemans: "Wiggins legde de drinkbus gewoon aan mijn voeten"

'In 2012 reed ik met de fiets via Lourdes naar Compostella. We hadden uitgerekend dat wij de D934 (een weg in het zuiden van Frankrijk, red.) overstaken op het moment dat de Tour naar de Aubisque reed. De rit was vertrokken in Pau en ze waren nog in het eerste uur toen we in de verte het ganse peloton breed over de weg naar ons toe zagen komen."

"Langs onze kant herkende ik goed de gele trui van Bradley Wiggins. Toen de renners op mijn hoogte waren, legde Wiggins de drinkbus gewoon aan mijn voeten. Op de bidon stond in viltstift 'Wigo'. Ik gebruik het exemplaar nog steeds bij warm weer, want een dergelijke bidon heb ik nooit eerder gezien. Het was een groene met aan de binnenkant speciale isolatie."