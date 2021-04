Noord-Korea doet niet mee aan de Olympische Spelen

Het is niet de eerste keer dat Noord-Korea past voor de Olympische Spelen. In 1988 weigerden ze deel te nemen in Seoel, de hoofdstad van de grote rivaal Zuid-Korea.

Deze keer zegt de republiek haar atleten te willen beschermen tegen de coronapandemie. Noord-Korea kent naar eigen zeggen geen COVID-gevallen.

5 jaar geleden was het land er wel bij op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Noord-Korea sprokkelde er 7 medailles: 2 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen. Gewichthefster Rim en gymnast Ri zorgden voor de olympische titels.



Volgens waarnemers is het nieuws ook een streep door de rekening voor de Koreaanse kandidatuur van 2032. Drie jaar geleden maakten Noord- en Zuid-Korea plannen om samen de Olympische Spelen te organiseren.