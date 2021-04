De Ronde van Vlaanderen is voor velen het hoogtepunt van het wielerseizoen. Het is voor de Vlaamse koersfan telkens uitkijken naar een fantastische wedstrijd. Maar niet alleen de renners pieken naar de Ronde, ook onze commentatoren Michel Wuyts en José de Cauwer zijn die dag op de top van hun kunnen. Wij bundelen hun beste oneliners in deze video.