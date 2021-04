"De fans van de Ronde hebben andermaal hun wereldklasse getoond"

In de aanloop naar de Ronde hadden de organisatie en de overheden - net als vorig jaar - de wielersupporters met aandrang gevraagd om vooral thuis te blijven en de renners niet ter plaatse te komen aanmoedigen.

"Die sensibilisering heeft geloond. De fans hebben andermaal hun wereldklasse getoond door thuis te blijven. Ze hebben zich voorbeeldig gedragen", zegt de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Carina Van Cauter.

"Ik ben trots en hoop dat dit gedrag inspirerend kan werken voor de brede samenleving."

Er stonden gisteren 650 politiemensen langs het parcours. Zij controleerden het publieksverbod en de mondmaskerplicht voor wie er toch stond.

Er is 1 overtreding vastgesteld bij iemand die de mondmaskerplicht niet naleefde en daarnaast moest de politie toch ook een lockdownfeestje stilleggen.

Ook in Oudenaarde was het een rustige Ronde, zowel op de hellingen, langs het parcours als in het centrum van de stad.

Burgemeester Marnic De Meulemeester: "Winnen doen we samen, dus we zijn bijzonder dankbaar dat dit opnieuw een veilige Ronde was."

"Uiteraard zien we het in de toekomst liever anders en hopen we dat we er de volgende keer wél een groot volksfeest van kunnen maken."