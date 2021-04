Dit waren de sleutelmomenten uit de Ronde van Vlaanderen: Elegant-Quick Step boven!

Tegen alle verwachtingen in werd Mathieu van der Poel gevloerd door Kasper Asgreen in de sprint. Toch heeft de Deen van Elegant-Quick Step de zege niet gestolen, integendeel. Asgreen toonde zich supersterk op zowat elke helling. En spurten? Dat kan hij dus ook. Zo verliep de koers.

Oude Kwaremont/Paterberg (nog 54 km): Asgreen en Van der Poel imponeren een eerste keer

Yves Lampaert steekt het vuur aan de lont op de Oude Kwaremont met een flinke versnelling. Het hele pakket wordt op een lint getrokken, de toppers meten voor het eerst hun krachten. Maar het is meteen duidelijk dat Kasper Asgreen en Mathieu van der Poel in vorm zijn.

Wout van Aert zit redelijk ver op de Oude Kwaremont en moet een versnelling plaatsen op de grote steenweg om weer aan te sluiten. Dat doet hij, maar eens boven op de Paterberg voelt het hele gezelschap dat ook daar Asgreen en Van der Poel de sterksten zijn.

Ik voelde daar al dat ik geen overschot had. Ik had snel in de gaten dat Asgreen en Van der Poel de beste renners in koers waren. Wout van Aert

Op naar de Koppenberg (nog 49 km): Elegant-Quick Step speelt het ploegenspel

Terwijl Asgreen een beetje uitpuft van zijn inspanningen op de Oude Kwaremont en de Paterberg, plaatsen Tim Wellens en Thomas Pidcock een aanval. Daarop reageert eerst Quick Stepper Sénéchal en niet veel later zijn ploegmaat Alaphilippe. Van Aert en Van der Poel kijken de kat uit de boom.

Ik wist dat we met de ploeg een prestatie konden neerzetten die tot de verbeelding sprak. Ik wist dat we de wedstrijd hard konden maken. Kasper Asgreen

Koppenberg (nog 44 km): Alaphilippe als eerste boven

Op de top van de Koppenberg haalt Alaphilippe de laatste overlever van de vroege vlucht in: EF-renner Bissegger. Van der Poel en Van Aert komen onder stoom en sluiten aan in de afdaling. Ook Kasper Asgreen pikt niet veel later aan.

Taaienberg (nog 37 km). Is de beslissende groep gaan vliegen?

Kasper Asgreen is alweer sterk en gaat in de tegenaanval op Marco Haller op de Taaienberg. We zien voor het eerst een stevige groep van 6: Alaphilippe, Van Aert, Teuns, Haller, Van der Poel en Asgreen. De achtervolgende groep met o.a. Van Avermaet komt niet terug, alleen Turgis kan de sprong maken.

De Hotond (nog 27 km): Asgreen, Van Aert en Van der Poel scheiden zich af

Op de Hotond is het alweer Asgreen die de groep nog meer wil uitdunnen. Hij valt aan en krijgt Van Aert en Van der Poel mee. Gaat dit trio samen naar Oudenaarde?

Laatste keer Kwaremont/Paterberg (nog 13 km): Van Aert moet er af

Mathieu van der Poel gaat als een wildeman tekeer op de laatste passage van de Oude Kwaremont. Van Aert zakt erdoor, Asgreen kan het gat wel dichten. Op de Paterberg moet Van Aert nog meer seconden prijsgeven. Hij zal de Ronde van Vlaanderen niet winnen. Asgreen en Van der Poel rijden zij aan zij de helling op. Er komt geen aanval.

We gingen echt heel hard op de Paterberg. Geen van ons kon op dat moment nog versnellen. We waren elkaar waard. Kasper Asgreen

De sprint voor de zege: Asgreen klopt Van der Poel

Van der Poel vangt Asgreen op, neemt meer afstand dan in 2020, maar blokkeert plots. Asgreen is de triomfator. "That was hard", zijn zijn eerste woorden.