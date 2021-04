Federica Pellegrini kan in Tokio naar een record zwemmen op haar 5e Spelen

Pellegrini, in 2008 olympisch kampioene in Peking op de 200m, zwom vandaag in Riccione eindelijk de limiet op haar favoriete afstand. Ze won de race in haar thuisland in 1'56"69 en bleef daarmee nipt onder de vereiste 1'56"90.

Voor Pellegrini worden het in Tokio haar vijde Olympische Spelen. Naast haar zege in 2008 pakte ze ook in 2004 (zilver) eremetaal. In 2012 (5e) en 2016 (4e) viel de Italiaanse naast het podium.

Als Pellegrini er in Tokio in slaagt zich te plaatsen voor de eindstrijd op de 200m, wordt het haar 5e olympische finale. Niemand deed haar dat ooit voor op éénzelfde afstand.