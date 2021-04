Ronde-organisator: "Zijn wisselende startstad Brugge/Antwerpen genegen, maar nog geen beslissing"

Van Den Spiegel zegt nu voor de volle 100 procent met de huidige Ronde bezig te zijn. "We houden voorlopig nog even overal de boot af en zijn op dit moment niet in gesprek met andere steden of bezig met andere opties."

Tussen de lijnen laat Van Den Spiegel verstaan dat er mogelijk nog andere opties zijn: "Kijk: het blijft de Ronde van Vlaanderen. Ik noem dat altijd onze grootste feestdag. We moeten een aantal afwegingen maken. Los van hoeveel er betaald wordt, moet voor ons het verhaal ook kloppen. En met Brugge in het verleden en Antwerpen nu hebben we dat verhaal."

"We hebben nog even richting volgend jaar, maar we staan echt open voor alle opties. We zijn blij dat er interesse is en dat het prestige van de Ronde door 2 belangrijke steden naar waarde wordt geschat."

Antwerpen nam voor 5 jaar de startplaats over van Brugge, 2021 is het 5e en laatste contractjaar. Brugge liet al verstaan dat het er alles wil aan doen om opnieuw de Ronde-start naar West-Vlaanderen te halen, gisterenavond raakte bekend dat Brugge en Antwerpen dat afwisselend willen doen.

"Strengere maatregelen dan in oktober"

Antwerpen had het graag anders gezien, maar ze zijn voor de 2e keer veroordeeld tot een wielerfeest zonder publiek. Al stipt Van Den Spiegel wel het belang van een startplaats aan: "Wereldwijd hebben 80 miljoen mensen naar de Ronde van Vlaanderen gekeken."

De koers zal net als vorig jaar op het Steenplein vertrekken en niet op de Grote Markt. Van Den Spiegel: "Vorig jaar is gebleken dat dat een supergoede locatie is. We kunnen alles goed afschermen, logistiek is het top en voor de renners is het ook een aantrekkelijke locatie." Een tijdschema zal net als vorig jaar wel niet bekendgemaakt worden. "Alle beetjes helpen. Dat werd in het verleden duizenden keren gedownload."

Vorig jaar viel de Ronde in oktober in de 2e golf. Nu is er weer sprake van een coronaopflakkering, die ook het peloton treft. "Daarom doen we niet zomaar een copy-paste van vorig jaar. We hebben nog extra maatregelen genomen, vooral intern, met meer testing, meer controles, zodanig dat we elke vorm van risico uitsluiten, zowel sportief als organisatorisch."

Zo is ook de ploegenvoorstelling nog verder afgebouwd. "Er zullen geen interviews met de renners zijn. Dat is mediatiek minder interessant, maar komt de gezondheid ten goede."

Met afficheslogans her en der maant de stad iedereen aan om de thuis te blijven en daar de start/koers te volgen. Van Den Spiegel herhaalt nog eens de belangrijkste maatregelen: Een samenscholingsverbod met meer dan 4, mondmaskerplicht langs het parcours en blijf thuis. Enkel als je langs het parcours woont, mag je even buiten komen kijken."