Fanny Lecluyse mag even geen schoolslag zwemmen, andere slagen wel

Fanny Lecluyse ondervindt opnieuw last van haar rechterknie en moet de komende weken haar wedstrijden schrappen. Uit voorzorg staat ze volgende maand ook niet op het startblok van het Europees kampioenschap in Boedapest.

"Het gaat om een oude kwaal die weer opduikt", klinkt het in haar team. "Om de pees te sparen mag ze even geen schoolslag zwemmen. Die slag is te belastend voor haar knie. Andere slagen mag ze wel voluit blijven zwemmen."

Lecluyse last de wedstrijdpauze in met het oog op de Olympische Spelen, haar grote prioriteit dit jaar. In Tokio zwemt ze de 100 en de 200 meter schoolslag.