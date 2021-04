De Champions League is terug! "Dortmund maakt 0% kans tegen Manchester City"

Dinsdagavond is de Champions League terug van heel even weggeweest. In de kwartfinales ontmoet Manchester City, een van de topfavorieten, Borussia Dortmund. "Maar één vraag houdt me bezig", werpt Peter Vandenbempt op in De Tribune. "Wat doet Guardiola in de halve finales tegen Bayern of PSG?"

Underdog Borussia Dortmund teert op Erling Braut Haaland, de Noorse sluipschutter van nog altijd maar 20 jaar. "Neem hem weg en dan heb je toch een kratertje bij Dortmund", vertelt Peter Vandenbempt in De Tribune. "Maar ik vond Dortmund in de groepsfase wel een lust voor het oog. Tegen Club Brugge speelde Dortmund fantastisch. Ik was in de ban van Jude Bellingham en co." "En als je voorin iemand hebt die altijd scoort en dat op alle mogelijke manieren doet, dan heb je een reuzekapstok om je aan op te hangen." Het goudhaantje van Dortmund is volgend seizoen door een clausule in zijn contract voor (amper) 75 miljoen euro af te halen. "Dat is zakgeld voor zo'n speler", zegt onze radiocommentator, die rekening houdt met "een scharnierseizoen" voor Dortmund, dat in de Bundesliga nog lang geen zekerheid over een ticket voor de Champions League van volgend jaar heeft.

Bij Dortmund loert er altijd een foutje om de hoek. Zelfs als ze dinsdag een goed resultaat halen op City, dan steek ik mijn hand nog altijd niet in het vuur voor de terugmatch. Aster Nzeyimana

In deze jaargang hoeft Dortmund volgens onze podcastgasten niet te rekenen op een rechtstreeks toegangsbewijs als winnaar van deze editie. "Ze hebben 0 procent kans tegen Manchester City." "Dortmund heeft een groot probleem: ze hebben zoveel moeite om te controleren", vult Aster Nzeyimana aan. "Ze maken altijd een foutje. Stel dat ze dinsdag toch een goed resultaat halen op City, dan steek ik mijn hand nog niet in het vuur voor de terugmatch. Er loert altijd een foutje om de hoek." "Ik was verbaasd over hoe ze wonnen tegen Sevilla", zegt Peter Vandenbempt over de achtste finales. "Stabiliteit heeft Dortmund niet en als je die al niet hebt tegen Sevilla, dan hoef ik er geen tekening bij te maken wat dat tegen een City op toerental zal geven."

De vraag die Vandenbempt bezighoudt: "Wat doet Guardiola tegen Bayern of PSG?"

"Stabiliteit heeft City dan weer in overvloed", springt Aster Nzeyimana over naar de thuisploeg van de heenmatch. Onze volger van de Premier League ziet hoe Ruben Diaz centraal achteraan heerst, hoe de Portugees broeder John Stones uit de goot heeft getrokken en hoe City evenwel nog niet getest is in deze Europese campagne. "Er is maar één vraag die me bezighoudt", pikt Peter Vandenbempt in. "Wat doet Pep Guardiola als hij in de halve finales uitkomt tegen Bayern München of PSG?" "Zal hij dan weer iets uitvinden waardoor hij dat geweldige elftal destabiliseert, zoals hij godbetert tegen Lyon vorig jaar in de kwartfinales gedaan heeft? Ook bij Bayern werd hij in die fase telkens nerveus." Aster Nzeyimana: "Zou hij zelf de analyse gemaakt hebben dat dat plan tegen Lyon niet klopte? Of voerden de spelers het volgens Pep slecht uit? Als hij die zelfreflectie niet gehad heeft, dan moeten de supporters zich zorgen maken."

