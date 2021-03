Oliver Naesen not amused: "Papzakken in zetel die ons uitmaken voor tamzak"

Oliver Naesen heeft eens stevig zijn gedacht gezegd over de kritiek die hij en Greg Van Avermaet kregen, nadat ze zich met zijn tweeën in de luren hadden laten leggen in de E3 vorige vrijdag door Kasper Asgreen. "Ik zou eigenlijk beter alle sociale media verwijderen."

De 2 AG2R-Citroën-vrienden waren vrijdag mee met een elitegroep, maar konden geen van twee reageren op de late uitval van de Deen van Deceuninck-Quick Step. Naesen werd 4e, Van Avermaet 6e. "Er was inderdaad vrij veel kritiek, maar ik vond het toch niet zo superslecht", vertelde Naesen bij de start van Dwars door Vlaanderen. "Greg kreeg kritiek dat hij niet met Wout en Mathieu meehielp, toen ik daarvoor reed. Wat onbegrijpelijk is." "We hebben niet veel geholpen tussen de Kwaremont en de Varentstraat, maar dat is amper 5 kilometer. Daarna hebben we volle bak meegereden met Mathieu. Wout was achter. Dat is natuurlijk de chouchou van Vlaanderen, dus dan ben je blijkbaar een stouterik." (lees voort onder quote)

Iedereen is zodanig fan van Wout en Mathieu dat gelijk wat je doet buiten het zilveren plateautje aanbieden fout is. Oliver Naesen

"Je leest online dat je de slechtste coureur ter wereld bent"

"Mij kan die kritiek niet zoveel schelen, maar iedereen is zodanig fan van Wout en Mathieu dat gelijk wat je doet buiten het zilveren plateautje aanbieden fout is." In de finale was er dan kritiek omdat de 2 AG2R-kompanen niet reageren op Asgreen. "Als je à bloc zit, zit je ook à bloc. Dat was mijn verantwoordelijkheid, ik weet dat ook. Maar als je hem ziet gaan... Dat is niet de eerste de beste. De beste wint gewoon." Het verstand is inderdaad één ding, maar de benen moeten meewillen. "We waren mee: we zijn 4e en 6e in de E3, een van de lastigste koersen van het jaar. Het is niet dat je dan de slechtste coureur ter wereld bent, wat je online wel leest achteraf." "Maar dat is blijkbaar hoe het werkt. Ofwel rijd je volle bak voor wat je waard bent, wat we gedaan hebben, zonder je verstand te gebruiken. Maar dan heb je analfabeten online die je voor dommerik gaan uitmaken. Ofwel gebruik je wel je verstand, doe je toch nog je deel van het werk en heb je papzakken in de zetel die je voor tamzak gaan uitmaken. Het is nooit niet goed." Dat is een moeilijke oefening, stelt onze reporter vast. "Nee, het is een makkelijke oefening", countert Naesen. "Je moet gewoon alle sociale media verwijderen. En alle traditionele media ook eigenlijk", volgt er nog een knipoog.

"Zijn niet topfavoriet in Dwars door Vlaanderen"

Wat zijn de kansen voor Naesen en Van Avermaet vandaag? "We zijn goed en in vorm. Er zijn wel een paar betere renners aan de start en bij Deceuninck-Quick Step is er een collectief veel sterkere ploeg, dat kan ik niet genoeg herhalen. Er is wel een kans, maar we zijn geen topfavoriet. Maar als je zegt dat er een kans is en je wint niet, dan is het vanavond weer... "waf, kop af". We zullen wel zien."

Het startinterview van Naesen: