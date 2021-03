John Lelangue: "Ik wil een agressief Lotto-Soudal zien in Waregem en in de Ronde"

Lotto-Soudal zal het geweer van schouder veranderen in de resterende Vlaamse klassiekers. "In de Ronde moeten we tot het einde meespelen voor de eerste plaats", zegt algemeen manager John Lelangue. "We moeten met bravoure rijden."

Lelangue: "Ik denk niet dat Gilbert te oud is"

Philippe Gilbert maakte vandaag bekend dat hij past voor de Ronde van Vlaanderen omdat hij zich mentaal en fysiek niet fris voelt. "Gisterenavond na Gent-Wevelgem hadden we een heel goed gesprek met Philippe Gilbert. Gilbert weet absoluut waar hij momenteel staat en waar hij moet staan", vertelt John Lelangue, algemeen manager van Lotto-Soudal. "Ik denk dat een pauze de best mogelijke beslissing was. Zo zal hij misschien die mentale en fysieke frisheid terugvinden. Het seizoen is nog lang genoeg en we hebben nog veel doelen." "We hebben een totaal vertrouwen in Phil. Hij heeft nog de passie en de strijdlust om terug te komen op zijn niveau." Er wordt hier en daar gezegd dat de 38-jarige Gilbert te oud is. "Maar ik denk niet dat hij te oud is", zegt Lelangue. "Nadat hij dezelfde knie geblesseerd had in de Tour, was hij gemotiveerd om nog mee te doen aan de klassiekers vorig najaar. Dat was misschien een beetje te veel."

"Ontgoochelende prestaties in de voorbije 3 Vlaamse koersen"

In de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem was Lotto-Soudal niet te zien op het voorplan. Wat vindt Lelangue van de kritiek op zijn team? "In de Ronde van Catalonië hebben onze jonge mannen Kron, Moniquet en Van Gils en ook Vanhoucke het van bij het begin heel goed gedaan. We zagen ook de Thomas De Gendt terug die we kennen." "We kunnen ook niet klagen over onze prestaties in de eendagsklassiekers. In Milaan-Sanremo behaalden we een mooie 2e plaats met Caleb Ewan. Enkele jongeren hebben bevestigd zoals Florian Vermeersch en Brent Van Moer." "Maar onze resultaten in de voorbije 3 Vlaamse WorldTour-koersen (Brugge-De Panne, Harelbeke en Gent-Wevelgem) zijn ontgoochelend. We willen ons vanaf woensdag herpakken in Dwars door Vlaanderen en daarna een mooie Ronde van Vlaanderen rijden." Hoe kijkt Lelangue naar de prestaties van John Degenkolb (32e in Sanremo, 29e in Harelbeke en 27e in Wevelgem)? "Hij mag normaal niet ver verwijderd zijn van de top 10. We hebben vorig najaar gezien hoe goed hij kan presteren in de klassiekers."

We willen ons vanaf woensdag herpakken in Dwars door Vlaanderen en daarna een mooie Ronde van Vlaanderen rijden. John Lelangue (algemeen manager van Lotto-Soudal)

"We moeten agressief en offensief rijden"

Lelangue is strijdvaardig voor de laatste Vlaamse klassiekers. "We hebben nog 2 kansen op Vlaamse bodem. In die wedstrijden wil ik een offensief en agressief Lotto-Soudal zien zoals dat het geval was in de Ronde van Catalonië." "We hebben jonge gasten die er iets van willen maken met Florian Vermeersch en Brent Van Moer. Met Tim Wellens hebben we een goede leider en John Degenkolb zal er alles aan doen om zich te tonen in die koersen. En dan vooral in de Ronde."

"We trekken met vertrouwen naar Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. We willen een ander beeld geven van ons team dan in de voorbije Vlaamse wedstrijden."

Wanneer zal Lelangue tevreden zijn over de Ronde van Vlaanderen? "Als we tot het einde kunnen meespelen voor de 1e plaats. We moeten vooral met bravoure koersen zoals we dat deden in Catalonië."