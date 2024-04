Opnieuw prijs! Emma Meesseman kroont zich tot Turks landskampioen met Fenerbahçe

Nadat ze afgelopen zondag voor de zesde keer in haar carrière de eindzege in de EuroLeague wist te veroveren, heeft Emma Meesseman vandaag alweer het Turkse landskampioenschap op zak gestoken met Fenerbahçe. Goed voor de 24e trofee die ze aan haar palmares toevoegt.

Een ruime 56-80-overwinning bij Cukurova Mersin. Meer hadden Emma Meesseman en co. niet nodig voor het tweede feestje in vier dagen.

Het leverde Fenerbahçe de achttiende landstitel uit zijn geschiedenis op, de tweede opeenvolgende voor Meesseman. Ze was in de titelmatch goed voor twaalf punten, zes rebounds en zeven assists in 28 minuten speeltijd.

Een straffe statistiek: Fener bleef dit seizoen ongeslagen op nationaal niveau. Maar zo mogelijk nog straffer is het palmares van onze Belgian Cat. Aanschouw de inmiddels erg lange lijst.