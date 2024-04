EuroLeague-winnares Emma Meesseman: "Voor Fenerbahçe was deze zeer belangrijk, Galatasaray had er ook een"

Emma Meesseman grossiert in prijzen. Gisteren won ze voor de 6e keer de EuroLeague, het hoogste goed in het Europese basketbal, voor de 2e keer op een rij met haar Turkse club Fenerbahçe.

"Het blijft speciaal", verzekert de Belgian Cat. "Voor Fenerbahçe was dit een zeer belangrijke afspraak. Galatasaray had er ook een, nu zijn wij de beste in Turkije."

"Zo vind je altijd manieren waarop er geschiedenis geschreven wordt", verzekert Meesseman.

