Belgian Cats bij Villeneuve d'Ascq erkennen meerdere in Meesseman na EuroLeague-finale: "We misten ervaring"

ma 15 april 2024 14:46

Hoe dan ook: er zou gisteren een Belgian Cat de EuroLeague basketbal gewonnen hebben. Jammer genoeg voor het duo Bethy Mununga en Maxuella Lisowa-Mbaka én bondscoach Rachid Meziane was het niet Villeneuve d'Ascq. Zij waren een maatje te klein voor Fenerbahçe en Emma Meesseman. "Ik ben erg gelukkig voor haar", is Meziane wel groots in het verlies.

"We mogen tevreden zijn met een zilveren medaille in de Final Four", opent Rachid Meziane zijn analyse na de nederlaag tegen Fenerbahçe. "Er is uiteraard veel frustratie en ontgoocheling na de match. Het is jammer dat we niet ons beste basketbal konden spelen tegen een topploeg als Fenerbahçe, maar we zijn trots op onze prestatie. We hebben een mooi verhaal geschreven." Uiteraard lag ene Emma Meesseman de Belgian Cats bij Villeneuve d'Ascq dwars met een glansprestatie. "Het is altijd moeilijk om tegen Emma te spelen, want ze doet zoveel voor een ploeg", kan de bondscoach enkel de loftrompet steken. "Ik moet haar feliciteren, ze is een grote speelster. Ik ben erg gelukkig voor haar."

We hebben bewezen dat we de finaleplek verdienden. Bethy Mununga