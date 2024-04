De al imposante erelijst van Emma Meesseman blijft maar aangroeien: weer een EuroLeague erbij

Emma Meesseman weet maar niet van ophouden. De 30-jarige Belgian Cat heeft zichzelf opgevolgd als MVP van de EuroLeague en kreeg ook een plekje in de All-Star Five. Eerder won ze ook al de Turkse beker en Europese Supercup met Fenerbahçe en nu is ze ook mederecordhouder met 6 zeges in de EuroLeague.