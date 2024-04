Met nieuwe glansprestatie gidst Emma Meesseman Fenerbahçe naar nieuwe EuroLeague-finale

Op grote momenten staat ze steeds op. Emma Meesseman heeft Fenerbahçe voor het derde jaar op rij naar de finale van de EuroLeague geleid. In het hol van de leeuw versloegen ze de Turkse rivaal Mersin met 89-80. In de finale treft Meesseman het Belgische duo Maxuella Lisowa en Bethy Mununga van Villeneuve d'Ascq.

Titelverdediger Fenerbahçe was als grote favoriet aan de Final Four van de EuroLeague, de belangrijkste basketbalcompetitie van Europa, begonnen. In de halve finale wachtte tegen Mersin - gastploeg van de Final Four - een heruitgave van de finale van vorig jaar.

Emma Meesseman en haar kompanen namen meteen het voortouw. Bij de rust stond Mersin al 48-42 in het krijt. In het derde kwart kwam Mersin sterk terug, maar uiteindelijk had het geen antwoord op de slotsprint van Fenerbahçe: 89-80.

Meesseman was opnieuw erg belangrijk voor haar team met 17 punten, 4 rebounds en 6 assists, maar zag vooral haar ploegmaat Kayla Renae McBride schitteren. De Amerikaanse hield haar Turkse club met 25 punten, 6 rebounds en 5 assists op koers voor een tweede titel op een rij.