Bingo voor Cats op EuroLeague Awards: Meesseman opnieuw MVP, Meziane Coach van het Jaar

za 13 april 2024 12:21

Ook buiten de landsgrenzen vallen onze Belgian Cats in de smaak. Op de EuroLeague Awards werd Rachid Meziane als trainer van het Franse Villeneuve-d'Ascq eerst uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Even later kreeg Fenerbahçe-vedette Emma Meesseman een plekje in het EuroLeague First Team en volgde ze zichzelf op als MVP in de belangrijkste Europese clubcompetitie bij de vrouwen.

Dat ze in ons land de beste speelster is, lijkt vast te staan. Maar Emma Meesseman heeft nu ook opnieuw op Europees vlak grote eer behaald. De speelster van Fenerbahçe is voor het tweede jaar op rij verkozen als MVP van de EuroLeague. Dat is de belangrijkste clubcompetitie in het Europese vrouwenbasketbal. De Belgian Cat haalde het in de verkiezingen - waarbij trainers, aanvoerders, journalisten én het publiek mochten stemmen - voor de Duitse Leonie Fiebich (Zaragoza) en de Australische Ezi Magbegor (Praag). Meesseman speelde zich als MVP logischerwijs ook in het EuroLeague First Team. Dat is het team van het jaar, waarin de beste 5 speelsters een plekje kregen.