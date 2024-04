De dominantie van Emma Meesseman: "In Europa staat ze op eenzame hoogte en kan er niemand aan haar tippen"

Voor de geïnteresseerden: de erelijst van Emma Meesseman vindt u onderaan dit artikel. Ga er even voor zitten, veel leesplezier daarmee!

Maar hoe sprokkel je op je 30e in godsnaam zo'n verbluffend palmares bij elkaar? Het antwoord is simpel: "Emma is een absolute wereldspeelster. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken."

Aan het woord is onze andere (voormalige) wereldspeelster, Ann Wauters. Niemand beter geplaatst om de erelijst van Meesseman te duiden.