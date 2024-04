Manchester City slikt erg bittere pil na uitschakeling tegen Real: "Ik zag maar 1 ploeg op het veld"

Dominantie volstaat niet om voetbalwedstrijden te winnen. Die les heeft Manchester City op een pijnlijke manier geleerd tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. Kevin De Bruyne en co. waren bijna de hele match de betere ploeg, maar op het cruciale moment liep het fout. "Toch heb ik geen spijt van mijn keuzes", zegt trainer Pep Guardiola.

"Als ik eerlijk moet zijn ... Ik zag maar één ploeg op het veld vandaag."

Woorden van Manchester City-middenvelder Rodri na de uitschakeling. Hij deelt het gevoel dat leeft in de spelersgroep, die na de flits van Jeremy Doku en goal van Kevin De Bruyne over Real leek te gaan walsen.

Maar dat gebeurde niet. "En dus weet ik niet goed wat te zeggen", deelt verdediger Ruben Dias. "Het is erg frustrerend, want we domineren de hele wedstrijd."

Vooral KDB zal ook nog eens nadenken over die ene kans op 2-1 die hij liet liggen.

"Maar kijk, soms gaat de bal erin en op andere momenten niet. Dat is deel van het voetbal. Belangrijker is dat we hebben gevochten", zalft de Portugees.